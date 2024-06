Demonstration in Tel Aviv (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ohad Zwigenberg)

Die Demonstranten warfen Netanjahu vor, nicht genug für die Freilassung der Geiseln zu tun. Auf der größten Kundgebung in Tel Aviv sprach eine kürzlich befreite Israelin zu den Teilnehmern. In einer Videobotschaft erinnerte die 26-Jährige an das Schicksal der übrigen Geiseln im Gazastreifen und rief zur Überwindung des Hasses auf.

Weitere Protestkundgebungen wurden unter anderem aus Jerusalem und Haifa gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.