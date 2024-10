Hunderte Menschen demonstrieren in Hamburg anlässlich des Jahrestages des Überfalls der Hamas auf Israel. (Markus Klemm / dpa / Markus Klemm)

In Berlin sind rund 270 Polizisten im Einsatz. Schwerpunkt des Einsatzes sei ein pro-palästinensischer Protestzug mit dem Titel "Demo gegen Genozid in Gaza", sagte eine Polizeisprecherin. In Hamburg demonstrierten Hunderte Menschen für die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln. Kundgebungen waren unter anderem auch in München und Stuttgart angekündigt.

Bundeskanzler Scholz rief die Bürger zur Solidarität mit Juden in Deutschland auf. Antisemitismus und blinden Israel-Hass dürfe man niemals dulden, sagte Scholz in einer Videobotschaft. So sei es etwa nicht hinnehmbar, wenn Bürger jüdischen Glaubens sich nicht mehr mit einer Kippa aus dem Haus trauten. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, bezeichnete den 7. Oktober und die damit verbundenen Anti-Israel-Demonstrationen in Deutschland als neuen Tiefpunkt der Menschlichkeit.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.