Das Auswärtige Amt hat erneut deutsche Staatsbürger aus Nahost ausgeflogen. (picture alliance/imageBROKER/Karl-Heinz Spremberg)

Wie eine Sprecherin des Amtes mitteilte, landete ein Charterflug aus der jordanischen Hauptstadt Amman mit 123 Bundesbürgern und engen Angehörigen an Bord am Abend in Deutschland.

Seit Tagen verlassen zahlreiche Ausländer die Krisenregion in Nahost. Weil der Luftraum über den Konfliktländern gesperrt ist, gestaltet sich die Ausreise schwierig und wird häufig über die Nachbarländer organisiert.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.