Russslands Krieg in der Ukraine

Charkiw wurde erneut von Russland angegriffen. (Archivbild) (IMAGO / Ukrinform / IMAGO / Viacheslav Madiievskyi)

Danach attackierte Russland Ziele in den Regionen Donezk und Charkiw. Beschädigt worden seien Industrieanlagen und Wohnhäuser. Russische Staatsmedien und Blogger melden ein weiteres Vorrücken der russischen Armee im Osten der Ukraine. Demnach nahmen Truppen eine erste Ortschaft in der zentral-östlichen Region Dnipropetrowsk ein. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite oder vom Verteidigungsministerium in Moskau liegt bislang nicht vor. Laut ukrainischen Beobachtern kontrolliert Russland in der Ukraine mittlerweile eine Fläche, die in etwa der Größe Bulgariens entspricht.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.