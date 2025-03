Norddeutschland

Sie seien in zwei aufeinanderfolgenden Nächten an verschiedenen Orten über Bundeswehrstandorten und kritischer Infrastruktur beobachtet worden, berichten WDR, NDR und die "Süddeutsche Zeitung". Unter anderem habe man die Flugobjekte nahe dem Fliegerhorst Nordholz bei Cuxhaven, dem Marinestützpunkt in Wilhelmshaven und über einem Erdgasspeicher in Ostfriesland entdeckt. Es habe sich um Drohnen mit Spannweiten von drei bis sechs Metern gehandelt. Ihre Herkunft sei unklar, allerdings stehe der Verdacht im Raum, dass sie von Schiffen in der Nord- oder Ostsee aus gestartet seien.

Ähnliche Sichtungen von Drohnen haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.