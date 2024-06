Russischer Angriffskrieg

Reparaturarbeiten in einem Umfangwerk in Charkiw im April 2024 - in den vergangenen Monaten hat Russland immer wieder gezielt die Energie-Infrastruktur der Ukraine beschossen. (picture alliance / Photoshot)

Nach Angaben des Energieministeriums in Kiew wurde eine Anlage im Zentrum des Landes bei einem Angriff mit Kamikaze-Drohnen beschädigt. In der westlichen Region Lwiw wurden Freileitungen und elektrische Anlagen getroffen. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, man habe 19 von 21 Kampfdrohnen iranischer Bauart in verschiedenen Regionen abgefangen.

Aus der von Russland besetzten ostukrainischen Region Donetzk wurden nach Beschuss durch die ukrainische Armee zwei Tote gemeldet. Zwei weitere Personen seien schwer verletzt worden, erklärte der vom Kreml eingesetzte Statthalter, Puschilin.

