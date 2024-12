Russischer Ukrainekrieg

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, wurden 57 Drohnen abgefangen. 56 weitere Flugkörper hätten ihre Ziele nicht erreicht. Wie die Zeitung Kyiv Independent unter Berufung auf örtliche Behörden meldet, wurden in Saporischschja vier Menschen verletzt, in Charkiw in der Ostukraine sechs weitere.

Russland meldet seinerseits einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Stadt Kasan und deren Flughafen. Kasan liegt rund 800 Kilometer östlich von Moskau. In Folge des Angriffs seien in mehreren Gebäuden Brände ausgebrochen, schreibt die Nachrichtenagentur Ria Novosti.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.