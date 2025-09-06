Innenminister Dacic erklärte, Demonstranten hätten Polizisten angegriffen. Dabei seien 13 Beamte verletzt worden. Berichten zufolge setzte die Polizei Tränengas und Blendgranaten ein, um den Protestzug auseinander zu treiben. Wie viele Verletzte es auf Seiten der Demonstranten gab, ist nicht bekannt.
Tausende Menschen hatten gestern Abend auf dem Gelände der Universität von Novi Sad erneut für freie Wahlen und gegen Korruption demonstriert. Der serbische Präsident Vucic lehnt Neuwahlen ab und bezeichnete die Proteste als aus dem Ausland gesteuert.
