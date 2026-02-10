Medien in Deutschland

Die zerstörte Ausrüstung eines ZDF-Kamerateams nach einem Übergriff in Berlin (Archivbild) (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach hat die Polizei von Anfang April 2024 bis Ende November des vergangenen Jahres bundesweit 818 politisch motivierte Straftaten registriert, die sich gegen Medien und deren Vertreter richteten, darunter 89 Gewaltdelikte. Rund ein Drittel dieser Straftaten - insgesamt 244 - ordnen die Behörden dem rechten Spektrum zu, 78 dem linken. Hinter 153 Fällen sehen sie eine ausländische Ideologie, bei 31 eine religiöse. Weitere 312 Delikte laufen unter der Kategorie "sonstige Zuordnung".

Die Zahlen waren mit Stichtag 31. Dezember von den Ländern an das Bundeskriminalamt gemeldet worden.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.