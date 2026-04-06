Krieg im Nahen Osten

Nach Angaben der staatlichen Erdölgesellschaft Kuwaits gab es Schäden durch iranische Drohnen an mehreren Öl- und petrochemischen Anlagen. Auch seien zwei Strom- und Meerwasserentsalzungsanlagen durch einen Drohnenangriff aus dem Iran beschädigt worden, teilte das zuständige Ministerium mit. In Kuwait-Stadt wurde laut Finanzministerium ein Regierungsgebäude getroffen, Todesopfer gab es demnach keine.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten meldeten örtliche Behörden, der Hafen von Chor Fakkan an der Ostküste unweit der Einfahrt zur Straße von Hormus sei Ziel eines iranischen Angriffs gewesen.
Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.