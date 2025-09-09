Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Wie staatliche syrische Medien meldeten, wurde in der Nacht unter anderem ein Militärposten in der Küstenprovinz Latakia angegriffen. Ein weiteres Ziel sei eine militärische Stellung in der zentral gelegenen Provinz Homs gewesen. Auch die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von den Angriffen. Das israelische Militär äußerte sich nicht. Seit dem Sturz des syrischen Machthabers Assad haben die israelischen Streitkräfte hunderte Angriffe auf syrisches Gebiet unternommen und dabei einen großen Teil der militärischen Infrastruktur der Armee zerstört. Zugleich führten Vertreter Israels Gespräche mit der neuen syrischen Führung über eine Deeskalation.

Die erste Parlamentswahl in Syrien seit dem Sturz des Assad-Regimes soll nach Angaben der Obersten Wahlkommission vom 25. bis 27. September stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.