Syrische Medien

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Bei den Luftangriffen in der Provinz Hama seien mindestens fünf Menschen getötet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Bei den Opfern soll es sich um Zivilisten gehandelt haben. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden. Ziel der Angriffe war offenbar ein wichtiges militärisches Forschungszentrum nahe der Stadt Misyaf. Nach Angaben aus Geheimdienstkreisen wurde es mehrfach getroffen. Iranische Militärexperten sollen dort an der Produktion von Chemiewaffen beteiligt sein.

Israel kommentiert solche Luftangriffe in der Regel nicht. Das Land greift in Syrien aber immer wieder Stellungen von Milizen an, die vom Iran unterstützt werden. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor elf Monaten hat Israel diese Aktionen noch verstärkt.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.