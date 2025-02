Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Medienberichten zufolge verläuft das Kabel zwischen Finnland und Deutschland, der Schaden ist demnach in der Wirtschaftszone Schwedens nahe der Insel Gotland entstanden. Ministerpräsident Kristersson erklärte, man nehme alle Meldungen über Schäden an der Infrastruktur in der Ostsee gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitslage sehr ernst.

In den vergangenen Monaten waren immer wieder Beschädigungen an Kommunikationskabeln und Stromleitungen in der Ostsee aufgetreten. In mehreren Fällen wird wegen des Verdachts der Sabotage ermittelt.

