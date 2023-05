Raketeneinschlag an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan (Archivbild). (IMAGO / ITAR-TASS / Vakhram Bagdasaryan)

Das armenische Verteidigungsministerium gab in in Jerewan bekannt, dass bei aserbaidschanischen Angriffen auf armenische Stellungen ein Soldat getötet und zwei verletzt worden seien. Die aserbaidschanische Regierung erklärte, die armenischen Streitkräfte hätten das Feuer zuerst eröffnet. Bereits am Donnerstag war bei Schusswechseln an der Grenze ein aserbaidschanischer Soldat getötet worden.

Armeniens Regierungschef Paschinjan und Aserbaidschans Präsident Alijew sollen sich morgen in Brüssel treffen. Die Friedensgespräche finden unter EU-Vermittlung statt. Die beiden Kaukasusrepubliken streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um die Grenzregion Berg-Karabach und lieferten sich bereits zwei Kriege um das Gebiet.

