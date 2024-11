Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben wieder mehrere Menschen getötet worden. (Hadi Daoud / APA Images via ZUMA P / Hadi Daoud)

Fünf Todesopfer habe es in den Städten Gaza und Beit Lahia im Norden gegeben, zwei weitere in Deir al-Balah im Zentrum des Küstengebiets, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Zudem seien zwei Palästinenser in der Nähe der Stadt Rafah getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, mehrere Mitglieder der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad seien in Nahkämpfen und durch gezielte Luftangriffe eliminiert worden. Zudem habe man große Mengen an Waffen entdeckt.

Auch aus dem Libanon wurden erneut israelische Angriffe gemeldet. In einem Vorort der Hauptstadt Beirut brach demnach ein mehrstöckiges Gebäude zusammen. Über mögliche Opfer wurde bisher nichts bekannt. Israel erklärte, man habe innerhalb des vergangenen Tages mehr als 120 Ziele der Hisbollah-Miliz attackiert. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.