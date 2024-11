Niederlande

In Amsterdam gab es erneut Krawalle. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Im Westen der Stadt randalierten nach Angaben der niederländischen Polizei Dutzende vorwiegend junge Männer. Sie warfen demnach Feuerwerkskörper auf Autos; eine Straßenbahn geriet in Brand. Mehrere Personen seien festgenommen worden. Der Auslöser für die Krawalle war zunächst nicht bekannt.

Am vergangenen Donnerstag hatte es am Rande des Fußball-Spiels von Maccabi Tel Aviv bei Ajax Amsterdam antisemitische Angriffe auf israelische Fußballfans gegeben. Die UEFA verlegte das nächste Auswärts-Spiel von Maccabi von der Türkei nach Ungarn. Die Partie am 28. November gegen den Istanbuler Verein Besiktas werde nach einer Entscheidung der lokalen ungarischen Behörden ohne Zuschauer stattfinden, hieß es. Die Stimmung zwischen der Türkei und Israel ist seit Beginn des Gaza-Krieges äußerst angespannt.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.