Frankreich, Italien und Spanien veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Angriffe verurteilen. Diese seien nicht zu rechtfertigen, und Israel verstoße damit gegen internationale Verpflichtungen. In Washington antwortete US-Präsident Biden auf die Frage von Reportern, ob er Israel auffordere, derartige Angriffe zu unterlassen, mit den Worten: "Auf jeden Fall". Gestern und heute waren insgesamt vier Blauhelmsoldaten am Hauptquartier der UNIFIL-Mission in Nakura verletzt worden. Das israelische Militär bestätigte in beiden Fällen, in der Nähe im Einsatz gewesen zu sein. Zudem hieß es, man habe die UNO-Soldaten aufgefordert, geschützte Bereiche nicht zu verlassen.