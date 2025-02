Gegen Rechtsextremismus

Teilnehmer der Demonstration in Berlin. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa )

Dazu wird als Redner der Publizist Michel Friedman erwartet, der kürzlich aus Protest gegen das Vorgehen der Union im Bundestag aus der CDU ausgetreten war. Auch in Flensburg, Potsdam, Chemnitz, Kassel, Bonn, Saarbrücken und Regensburg waren Demonstrationen angekündigt.

Hintergrund ist der Antrag der Union im Bundestag zur Migrationspolitik am vergangenen Mittwoch. CDU und CSU hatten für eine Mehrheit auch Stimmen der AfD in Kauf genommen. Seither gab es täglich Kundgebungen. Gestern kamen allein in Hamburg laut Polizei mindestens 65.000 Menschen zusammen; in Köln waren es nach Angaben der Veranstalter 45.000.

