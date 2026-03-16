In Kuba kommt es häufiger zu Stromausfällen (Archivbild) (Nick Kaiser/dpa)

Das teilte das Energieministerium mit. Von einem Blackout vor knapp zwei Wochen waren etwa zwei Drittel des Karibikstaats betroffen. In dem Land bricht das Stromnetz immer wieder zusammen. Große Teile der veralteten Infrastruktur sind in schlechtem Zustand. Die Regierung führt die Krise auf das seit mehr als 60 Jahren bestehende Handelsembargo der USA zurück. Verschärft hat sich die Lage, weil Kuba kein Öl mehr aus Venezuela erhält. US-Präsident Trump hatte eine vollständige Blockade für sanktionierte Öltanker mit Lieferungen aus dem südamerikanischen Land angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.