Die Versorgungslage in Kuba ist derzeit sehr schlecht - die Wirtschaft leidet vor allem unter dem US-Ölembargo (imago / Joaquin Hernandez)

Es habe eine vollständige, nationale Abschaltung stattgefunden, teilte das kubanische Energieministerium im Onlinedienst X mit. Mit der Wiederherstellung der Stromversorgung sei begonnen worden. Der jüngste landesweite Stromausfall am Dienstag wurde nach mehr als 24 Stunden beendet. Kuba hat mit häufigen Energieausfällen sowie mit Lebensmittel- und Medikamentenknappheit zu kämpfen. Derzeit durchlebt das Land die schlimmste Wirtschaftskrise seit mehr als 30 Jahren. Sie wird durch eine US-Blockade der Öllieferungen aus Venezuela verschärft.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.