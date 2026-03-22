Kuba
Erneut landesweiter Stromausfall

Die Regierung in Kuba hat den zweiten landesweiten Stromausfall auf der Karibikinsel binnen einer Woche gemeldet.

    Ein Mann geht an einer Kubanischen Nationalflagge in Havanna vorbei.
    Die Versorgungslage in Kuba ist derzeit sehr schlecht - die Wirtschaft leidet vor allem unter dem US-Ölembargo (imago / Joaquin Hernandez)
    Es habe eine vollständige, nationale Abschaltung stattgefunden, teilte das kubanische Energieministerium im Onlinedienst X mit. Mit der Wiederherstellung der Stromversorgung sei begonnen worden. Der jüngste landesweite Stromausfall am Dienstag wurde nach mehr als 24 Stunden beendet. Kuba hat mit häufigen Energieausfällen sowie mit Lebensmittel- und Medikamentenknappheit zu kämpfen. Derzeit durchlebt das Land die schlimmste Wirtschaftskrise seit mehr als 30 Jahren. Sie wird durch eine US-Blockade der Öllieferungen aus Venezuela verschärft.  
    Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.