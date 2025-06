Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine fort. (AFP / HANDOUT)

Im ganzen Land habe es Luftalarm gegeben, auch in weit von der Frontlinie entfernten Regionen im Westen der Ukraine, hieß es. Gestern Abend hatte die ukrainische Luftwaffe vor Bombern und Drohnen gewarnt, die Russland in verschiedene Regionen losgeschickt habe. Explosionen und Einschläge habe es etwa in Saporischschja, Lwiw, Iwano-Frankiwsk und der Region Tscherkassy gegeben. Auch in Kiew waren nachts laut den Berichten Explosionen zu hören gewesen.

Bei den Angriffen wurden mehrere Menschen verletzt, es gab zudem Schäden an ziviler Infrastruktur.

