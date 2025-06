Kiew: Ukrainische Soldaten bewachen den Himmel mit einem Maschinengewehr auf einer Stadtstraße während einem der massivsten russischen Raketen- und Drohnenangriffe gegen ukrainische Energieobjekte. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Lokale Medien berichteten von zahlreichen Explosionen in Kiew sowie in anderen größeren Städten im Westen des Landes. Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Klitschko wurden bei Angriffen in der Nähe der Hauptstadt vier Menschen getötet und 20 weitere verletzt. In allen Regionen der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst.

Von russischer Seite hieß es heute früh, zuletzt habe das russische Militär mehr als 170 ukrainische Drohnen abgeschossen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.