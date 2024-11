Wie hier in Lahore demonstrierten am Freitag Tausende Schiiten gegen die zunehmende Gewalt in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa. (AFP / ARIF ALI)

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf örtliche Behörden. Es sei zu Schusswechseln zwischen Angehörigen zweier Volksgruppen gekommen. Geschäfte, Häuser und Regierungsgebäude seien in Brand gesetzt worden. Bereits vor zwei Tagen hatte es in der nordwestlichen Region Khyber Pakhtunkhwa mehr als 40 Todesopfer gegeben, als Bewaffnete das Feuer auf schiitische Pilger eröffneten.

Die Konflikte zwischen den islamischen Konfessionsgruppen der Sunniten und Schiiten nahe der Grenze zu Afghanistan hatten sich zuletzt zugespitzt. Entzündet hatte sich die Gewalt im Juli zunächst an Streitigkeiten um Ländereien. Später wurde der Konflikt auch ideologisch aufgeladen. In der Region operieren zudem die sunnitischen Terrorgruppen Taliban und IS.

