Wie hier in Lahore demonstrierten am Freitag Tausende Schiiten gegen die zunehmende Gewalt in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa. (AFP / ARIF ALI)

Das meldet die AFP unter Berufung auf örtliche Behörden. Bereits vor zwei Tagen hatte es in der nordwestlichen Region Khyber Pakhtunkhwa mehr als 40 Todesopfer gegeben. Die Konflikte zwischen den islamischen Konfessionsgruppen der Sunniten und Schiiten an der Grenze zu Afghanistan hatten sich zuletzt zugespitzt. Seit dem Sommer sollen bereits 150 Menschen getötet worden sein. Entzündet hatte sich die Gewalt im Juli zunächst an Streitigkeiten um Ländereien. Später wurde der Konflikt auch ideologisch aufgeladen. In der Region operieren zudem die sunnitischen Terroristengruppen Taliban und IS.

