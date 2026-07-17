Statistisches Bundesamt

Im Mai wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 21.000 neue Genehmigungen erteilt. Das war ein Zuwachs von knapp 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Von Januar bis Mai wurden demnach bundesweit rund 105.000 Wohnungen in neuen und bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren rund 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Die Genehmigungen gelten als Frühindikator für die Bautätigkeit. Tatsächlich wurden in Deutschland nur sehr wenige Wohnungen fertiggestellt.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.