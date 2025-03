Mehrere Ziele in der Ukraine, darunter auch Charkiw, wurden von der russischen Armee angegriffen. (AFP / ROMAN PILIPEY)

Er teilte ein entsprechendes Video in Onlinediensten, ohne den genauen Zeitpunkt zu nennen. Selenskyj soll Drohneneinheiten nahe der umkämpften Stadt Pokrowsk getroffen haben. In der Nacht hatten Russland und die Ukraine erneut gegenseitigen Beschuss gemeldet. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Moskau habe fast 180 Drohnen eingesetzt, 100 Flugkörper seien zerstört worden. In Saporischschja wurden laut den Behörden drei Menschen getötet und zwölf verletzt. In anderen Regionen gab es Sachschäden, darunter auch in Kiew.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, bei ukrainischen Drohnenangriffen seien mehrere Menschen verletzt worden. Betroffen seien die Regionen Woronesch, Belgorod, Rostow und Astrachan.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.