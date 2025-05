Im Iran ist ein Mann hingerichtet worden, der angeblich für den Mossad spioniert hat (Archivbild). (picture alliance / abaca / Parspix)

Nach Angaben der Justiz war er für den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad tätig. So habe der Mann versucht, Mitarbeiter anzuwerben und sensible Daten aus dem Iran zu übermitteln. In der Islamischen Republik war bereits vor einem Monat eine Person wegen mutmaßlicher Spionagetätigkeit exekutiert worden.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.