Zerstörungen in Charkiw nach einem russischen Luftangriff (Archivbild). (IMAGO / Ukrinform / IMAGO / Viacheslav Madiievskyi)

In der ostukrainischen Region Charkiw wurden nach Behördenangaben zwei Personen durch Drohnenattacken getötet und fünf weitere verletzt. In der Stadt Krywyi Rih im Südosten des Landes kam es nach Angriffen mit Drohnen und mindestens einer Rakete zu Stromausfällen. Auch in der Hauptstadt Kiew wurde nach Angaben von Bürgerneister Klitschko wieder die ukrainische Luftabwehr aktiv. Hier gibt es noch keine Angaben über mögliche Opfer oder Schäden.

In den USA erklärte Präsident Trump unterdessen, angekündigte Waffen für die Ukraine seien bereits auf dem Weg. Er hatte dem Land am Montag weitere Patriot-Flugabwehrsysteme zugesagt, die nach seinen Angaben von der Europäischen Union bezahlt werden.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.