Der Bürgermeister der Stadt rief die Bevölkerung auf, während des Luftalarms die höheren Stockwerke von Häusern zu meiden. Zugleich beklagte er einen Mangel an Schutzräumen. In der Großstadt Charkiw wurden nach Behördenangaben mehrere Menschen verletzt. Bereits am späten Abend war von Schäden an Wohnhäusern, Lagerhallen und Fahrzeugen berichtet worden.

Russland meldete unterdessen zwei Tote durch einen ukrainischen Drohnenangriff in der Region Rostow.

