Erneut wurden in der Türkei Mitglieder der Oppositionspartei CHP festgenommen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tunahan Turhan)

Wie der Staatliche Sender TRT berichtete, durchsuchte die Polizei Wohnungen und Büros von mehreren Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Die Behörden führten die Razzien parallel in fünf Provinzen durch. Insgesamt seien 50 Personen festgesetzt worden, hieß es. Die CHP steht in der Türkei unter Druck. Die Partei sieht sich als Opfer einer politisch motivierten Kampagne der Regierung unter Präsident Erdogan. Dieser hatte bei den Kommunalwahlen die Kontrolle über mehrere Großstädte verloren, darunter Bursa.

Im März 2025 war der Istanbuler Bürgermeister und Erdogan-Herausforderer Imamoglu wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen abgesetzt und inhaftiert worden. Das löste landesweite Proteste aus.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.