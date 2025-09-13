Anhänger der CHP bei einer Kundgebung (Archivbild) (Tunahan Turhan/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Wie türkische Medien berichten nahm die Polizei auf Anweisung der Staatsanwaltschaft 48 Personen fest, darunter den Bürgermeister des Istanbuler Stadtbezirks Bayrampasa, Mutlu. Mutlu gehört der größten Oppositionspartei CHP an. Er nannte die Ermittlungen eine "politische Operation" und sprach von Verleumdungen. Die Staatsanwaltschaft wirft verschiedenen Personen etwa Veruntreuung, Bestechung und Ausschreibungsbetrug vor.

In den vergangenen Monaten wurden hunderte CHP-Mitglieder und -Funktionäre verhaftet oder abgesetzt, darunter der Istanbuler Oberbürgermeister Imamoglu. Er gilt als wichtigster Konkurrent von Präsident Erdogan. Die CHP hatte bei den Kommunalwahlen vergangenes Jahr die meisten Posten errungen.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.