Naher Osten
Erneut Palästinenser bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Behörden zufolge mindestens drei Menschen getötet worden.

    Mehrere Menschen stehen um ein schwer beschädigtes Auto in der palästinensischen Stadt Chan Junis im Gazastreifen.
    Chan Junis: Bewohner betrachten ein durch einen israelischen Luftangriff zerstörtes Auto. (IMAGO / Middle East Images / IMAGO / Doaa Albaz)
    Unter den Opfern seien zwei Mitglieder der von der Terrororganisation Hamas geführten Polizei, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Eigentlich gilt seit Oktober eine von den USA vermittelte Waffenruhe im Gazastreifen, die aber immer wieder gebrochen wird.
    Auch im Südlibanon gab es erneut israelische Angriffe. Nach Angaben der libanesischen Regierung wurden zwei Menschen getötet. Es soll sich dabei um der Hisbollah nahestehende Sanitäter gehandelt haben. Bereits gestern waren libanesischen Angaben zufolge mindestens neun Menschen durch israelische Angriffe getötet worden.
    Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.