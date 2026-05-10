Naher Osten

Chan Junis: Bewohner betrachten ein durch einen israelischen Luftangriff zerstörtes Auto. (IMAGO / Middle East Images / IMAGO / Doaa Albaz)

Unter den Opfern seien zwei Mitglieder der von der Terrororganisation Hamas geführten Polizei, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Eigentlich gilt seit Oktober eine von den USA vermittelte Waffenruhe im Gazastreifen, die aber immer wieder gebrochen wird.

Auch im Südlibanon gab es erneut israelische Angriffe. Nach Angaben der libanesischen Regierung wurden zwei Menschen getötet. Es soll sich dabei um der Hisbollah nahestehende Sanitäter gehandelt haben. Bereits gestern waren libanesischen Angaben zufolge mindestens neun Menschen durch israelische Angriffe getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.