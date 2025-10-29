Kindesmissbrauch und Kinderpornografie

Die Beamten drangen nach eigenen Angaben in 65 Wohnungen und Häuser ein und stellten fast 800 Datenträger mit kinderpornografischem Material sicher, wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen 62 beschuldigte Männer und eine Frau im Alter zwischen 14 und 70 Jahren. Insgesamt werden ihnen Kindesmissbrauch sowie Herstellung, Besitz und Verbreitung von Bildaufnahmen vorgeworfen, die sexualisierte Gewalt an Kindern zeigen.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.