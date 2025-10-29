Kindesmissbrauch und Kinderpornografie
Erneut Polizeirazzien im Zusammenhang mit Sexualstraftaten gegen Kinder und Jugendliche - 65 Wohungen durchsucht

In Hessen und Nordrhein-Westfalen hat die Polizei weitere Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit Sexualstraftaten gegen Kinder durchgeführt.

    Ein Polizist bei einem Einsatz in Hessen
    Ein Polizist bei einem Einsatz in Hessen (Imago | Herrmann Agenturfotografie (Symbolbild))
    Die Beamten drangen nach eigenen Angaben in 65 Wohnungen und Häuser ein und stellten fast 800 Datenträger mit kinderpornografischem Material sicher, wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen 62 beschuldigte Männer und eine Frau im Alter zwischen 14 und 70 Jahren. Insgesamt werden ihnen Kindesmissbrauch sowie Herstellung, Besitz und Verbreitung von Bildaufnahmen vorgeworfen, die sexualisierte Gewalt an Kindern zeigen.
    Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.