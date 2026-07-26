Auf der spanischen Baleareninsel Mallorca demonstrieren tausende Menschen gegen den Massentourismus. (IMAGO / Europa Press / IMAGO / Tomàs Moyà)

In der Hauptstadt Palma versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 25.000 Teilnehmende zum Protest. Die Initiative "Weniger Tourismus, mehr Leben" hatte unter dem Motto "Mallorca am Limit" bereits das dritte Jahr in Folge zu der Aktion aufgerufen. Die Organisatoren machen die steigende Zahl der Urlauber und der Ferienwohnungen für die Wohnungsnot auf der spanischen Baleareninsel verantwortlich. Sie beklagen, dass viele Menschen mit einem normalen Einkommen sich kaum noch eine Wohnung leisten könnten.

Nachbarschaftsverbände, Umweltschutzgruppen und andere Organisationen führen aber auch Probleme wie Verschmutzung, Staus und Lärm sowie die Zerstörung der Natur auf den Massentourismus zurück.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.