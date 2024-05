Proteste gegen die Regierung in Eriwan auf dem Platz der Republik in Armenien (IMAGO / SNA / IMAGO / Stringer)

Die Demonstranten versammelten sich auf dem Platz der Republik in Eriwan. Zeitweise wurde der Verkehr in der Innenstadt blockiert, es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auslöser der seit Tagen stattfindenden Proteste sind territoriale Zugeständnisse an Aserbaidschan. Die Regierung in Eriwan hatte in der vergangenen Woche vier Grenzdörfer an das Nachbarland übergeben. Dies soll zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarstaaten beitragen. Armenien hatte die vier Dörfer an der Grenze in den 1990er Jahren eingenommen.

