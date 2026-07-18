In der Hauptstadt Kiew demonstrierten am Abend erneut Tausende Menschen. Sie forderten Präsident Selenskyj auf Plakaten und mit Sprechchören auf, seine Entscheidung zurückzunehmen. Auch aus anderen ukrainischen Städten wurden Demonstrationen gemeldet. Selenskyj hatte im Zuge einer größeren Regierungsumbildung den erst seit einem halben Jahr amtierenden Verteidigungsminister entlassen. Der 35-Jährige, der als Reformer gilt, soll sich mit Armeechef Syrskyj überworfen haben. Unter Fedorow wurden die Digitalisierung der Streitkräfte und der Einsatz von Drohnen maßgeblich vorangetrieben.
Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.