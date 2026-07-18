Ukraine
Erneut Proteste in Kiew nach Ablösung von Verteidigungsminister

In der Ukraine dauern die Proteste gegen die Ablösung von Verteidigungsminister Fedorow an.

    Menschen protestieren in Kiew gegen die Entlassung des ukrainischen Verteidigungsministers Fedorow. Sie halten Pappschilder hoch. Darauf sind Forderungen in ukrainischer Sprache zu lesen.
    Tausende protestieren in Kiew gegen die Entlassung des ukrainischen Verteidigungsministers Fedorov (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Olena Znak)
    In der Hauptstadt Kiew demonstrierten am Abend erneut Tausende Menschen. Sie forderten Präsident Selenskyj auf Plakaten und mit Sprechchören auf, seine Entscheidung zurückzunehmen. Auch aus anderen ukrainischen Städten wurden Demonstrationen gemeldet. Selenskyj hatte im Zuge einer größeren Regierungsumbildung den erst seit einem halben Jahr amtierenden Verteidigungsminister entlassen. Der 35-Jährige, der als Reformer gilt, soll sich mit Armeechef Syrskyj überworfen haben. Unter Fedorow wurden die Digitalisierung der Streitkräfte und der Einsatz von Drohnen maßgeblich vorangetrieben.
    Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.