Neue landesweite Proteste gegen die Politik von US-Präsident Trump, wie diese Kundgebung in Washington. (AFP / RICHARD PIERRIN)

In der Hauptstadt Washington sowie in New York warfen Demonstranten Trump einen autokratischen Regierungsstil vor. Sie bezichtigten ihn außerdem des Rechtsbruchs, Ausländer ohne angemessenes Gerichtsverfahren abzuschieben. Auch in anderen Städten der Vereinigten Staaten versammelten sich Menschen zum Protest gegen Trump.

Erste größere landesweite Demonstrationen gegen den Präsidenten hatten vor zwei Wochen begonnen. Damals beteiligten sich mehrere zehntausend Menschen in zahlreichen US-Bundesstaaten an Kundgebungen gegen Trump.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.