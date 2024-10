Krieg im Nahen Osten

Haifa wurde schon mehrfach von Raketen der Hisbollah getroffen. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Mati Milstein)

Ziel war demnach eine Sprengstofffabrik in der Nähe der Küstenstadt Haifa. Im Norden Israels waren am Morgen Luftalarm-Sirenen zu hören. Die israelische Armee forderte die Bewohner von 22 Ortschaften im Süden des Libanon auf, angesicht bevorstehender Angriffe ihre Region zu verlassen. Zugleich empfahl sie den Anwohnern weiterer Gebiete, in denen israelische Soldaten im Einsatz sind, nicht in ihre Häuser zurückzukehren.

Evakuierungsaufrufe richtete die israelische Armee zudem an Menschen im Norden des palästinensischen Gazastreifens. Ein Militärsprecher erklärte, die Bewohner in und um Dschabalia sollten sich in das südlich gelegene Muwasi begeben. Aus Dschabalia wurden bereits die ganze Woche über Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas gemeldet.

