Goldpreis erreicht erneut Höchstniveau (Archivbild). (AFP / David Gray)

Das Edelmetall wurde zwischenzeitlich für gut 2.466 Dollar pro Feinunze gehandelt. Umgerechnet sind das rund 2.263 Euro.

In Berichten von Nachrichtenagenturen wird der neue Rekordwert unter anderem mit der Aussicht auf eine baldige Senkung der Leitzinsen durch die US-Notenbank begründet. Da es für Investitionen in Gold keine Zinsen gibt, steigt die Investitionsbereitschaft normalerweise bei sinkenden Zinsen. Als weiterer Grund für den hohen Goldpreis werden weltweite wirtschaftliche und politische Unsicherheiten genannt, da Anlagen in das Edelmetall in Krisenzeiten als sichere Anlage gelten.

