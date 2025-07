Mehrere Verletzte nach russischem Angriff auf die ukrainische Stadt Charkiw. (Andrii Marienko/AP/dpa)

Das teilte der Bürgermeister der Stadt auf Telegram mit. Genauere Angaben machte er zunächst nicht. Bereits am späten Abend war von Schäden an Wohnhäusern, Lagerhallen und Fahrzeugen berichtet worden. In den vergangenen Tagen war Charkiw wiederholt unter Beschuss geraten. Dutzende Menschen wurden dabei verletzt. Charkiw ist nur etwa 25 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.