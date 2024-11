Brennendes Hochhaus in Kiew nach einem russischen Drohnenangriff. (AFP / HANDOUT)

Kiews Bürgermeister Klitschko teilte mit, die ukrainische Luftabwehr bemühe sich derzeit, den Beschuss abzuwehren. In einem Vorort habe es zudem eine Explosion gegeben. Klitschko rief die Menschen in Kiew auf, in Schutzräumen und Bunkern zu bleiben.

Bereits in der vergangenen Nacht hatte es ukrainischen Angaben zufolge Drohnenangriffe auf die Hauptstadt gegeben. Mehrere Menschen seien verletzt und Häuser in sechs Stadtbezirken beschädigt worden. In Kiew und Umgebung dauerte der Luftalarm mehr als fünf Stunden an.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.