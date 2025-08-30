Es gab erneut russische Angriffe auf die Ukraine. (picture alliance / newscom / Ukrainian State Emergency Servic)

Weit über 100 Kampfdrohnen seien über verschiedenen Landesteilen unterwegs, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Vereinzelt trat die ukrainische Flugabwehr in Aktion. Bei Tscherkassy und in anderen Regionen waren Explosionen zu hören. In Saporischschja sei ein Unternehmensgebäude getroffen und in Brand gesetzt worden, teilte der regionale Militärverwalter mit. Über Tote oder Verletzte ist nichts bekannt. Ukrainische Medien warnten die Bevölkerung unterdessen vor möglichen Luftangriffen russischer Kampfbomber.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.