Rauch steigt nach einem russischen Angriff über der ukrainische Stadt Kiew auf. (Archivbild) (IMAGO / Andreas Stroh / IMAGO / Andreas Stroh)

Dabei wurde in Odesssa nach Angaben des ukrainischen Innenministers Klymenko eine Frau getötet. In Saporischschja seien zudem acht Menschen verletzt worden. Der Zivilschutz teilte mit, dass in der Hauptstadt Kiew herabstürzende Trümmer abgeschossener Drohnen Autos beschädigt und Brände ausgelöst hätten. In den Gebieten Mykolajiw und Iwano-Frankiwsk seien Anlagen zur Energieversorgung getroffen worden, sodass es zu Stromausfällen gekommen sei.

Laut der ukrainischen Luftwaffe wurden von 78 georteten russischen Drohnen 66 abgeschossen. Außerdem seien vier Raketen abgefangen worden.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.