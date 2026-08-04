Ostseeraum

Erneut wurde ein russischer Aufklärer vor Polen abgefangen. (Maxim Kuzovkov/epa Tass/dpa)

Die Maschine vom Typ Il-20 sei nordöstlich von Koszalin unterwegs gewesen, teilte Polens Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz auf der Online-Plattform X mit. Eine Verletzung des polnischen Luftraums habe nicht vorgelegen. Beim sogenannten Abfangen in der Luft nehmen die Piloten Sichtkontakt zur gegnerischen Besatzung auf und signalisieren, dass deren Flugzeug sich entfernen soll.

Es handelte sich bereits um den dritten Vorfall innerhalb weniger Tage.

Kosiniak-Kamysz sprach von einer Provokation Russlands nahe den NATO-Grenzen. Moskau wolle offenbar die Wachsamkeit und Einsatzbereitschaft des Bündnisses testen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.