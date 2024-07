Ein Schutzbunker aus Beton und Tarnnetzen im rumänischen Ort Plauru. In der Nähe wurden Trümmer einer russischen Drohne gefunden. (Archivbild) (Kathrin Lauer / dpa / Kathrin Lauer)

Ein Sprecher sagte, trotzdem seien diese Handlungen unverantwortlich und potenziell gefährlich. Die NATO habe ihre Präsenz in der Schwarzmeerregion in den vergangenen Tagen verstärkt.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Bukarest waren die Trümmer an der rumänisch-ukrainischen Grenze in der Nähe des Orts Plauru entdeckt worden. Dieser liegt gegenüber dem ukrainischen Donauhafen Ismail. Russland hatte den Angaben zufolge in den vorherigen Nächten ukrainische Häfen angegriffen. Die rumänische Regierung teilte mit, man habe Kampfjets zur Beobachtung des Luftraums aufsteigen lassen und die Bevölkerung gewarnt.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat Rumänien bereits mehrfach russische Drohnentrümmer auf seinem Territorium gefunden.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.