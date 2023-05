Auch in Kiew gab es erneut Luftalarm. (imago / ZUMA Wire / Dominika Zarzycka)

Der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Popko, erklärte, es sei der neunte Luftangriff auf die Hauptstadt seit Anfang Mai gewesen. Russische Bomber hätten aus der Region des Kaspischen Meers kommend Marschflugkörper gestartet. Anschließend hätten Aufklärungsdrohnen Kiew überflogen. Alle feindlichen Ziele im Luftraum über der Stadt seien aufgespürt und zerstört worden.

Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Klitschko geriet durch herabfallende Trümmer ein Unternehmen in Brand. Verletzte seien nicht gemeldet worden, erklärte er. In Odessa wurde bei einem Angriff auf ein Industriegelände ein Mensch getötet. Laut der Armee gab es zudem Angriffe mit Marschflugkörpern in der Region Winnyzja im Landesinneren.

