Russland hatte Kiew erst vor knapp zehn Tagen massiv mit ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Aleksandr Gusev (Symbolbild))

Im Zentrum der Hauptstadt waren laut Zeugen Explosionen zu hören. Viele Einwohner suchten demnach in der Nacht Zuflucht in U-Bahn-Stationen und Luftschutzkellern. Kurzzeitig kam es auch zu Stromausfällen. Bürgermeister Klitschko erklärte auf Telegram, ein neunstöckiges Wohnhaus stehe in Flammen, teils verursacht durch herabfallende Trümmerteile abgeschossener Raketen. Russland hatte Kiew erst vor knapp zehn Tagen massiv mit ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen.

Auch aus den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja wurden russische Angriffe gemeldet.

Im Nachbarland Polen erklärte das Militär auf X, angesichts der russischen Attacken in der Ukraine sei die Luftabwehr in Alarmbereitschaft; es seien Militärflugzeuge aufgestiegen. In Polen kommt es bei größeren Angriffen in der Ukraine immer wieder zur Alarmierung der Luftabwehr.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.