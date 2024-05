Russland hat die westukrainische Stadt Lwiw bereits mehrfach aus der Luft angegriffen - hier ein Bild aus dem Dezember 2023. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Artur Abramiv)

Das ukrainische Militär teilte mit, die Luftabwehr sei im Einsatz. Nach Angaben von Augenzeugen gab es im Luftraum über Kiew mehrere Explosionen. Über Schäden und Opfer liegen noch keine Angaben vor.

Der ukrainische Präsident Selenskyj warb unterdessen für die Teilnahme an dem geplanten Friedensgipfel in der Schweiz. Die Veranstaltung soll in gut einem Monat stattfinden und einen möglichen Weg für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine entwerfen. Die Schweiz will dazu Vertreter von bis zu 80 Staaten einladen.

