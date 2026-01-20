Löscharbeiten in Kiew (Archivbild). (AP)

Ziel war auch diesmal vor allem die Hauptstadt Kiew. Nach Angaben von deren Bürgermeister Klitschko wurde sowohl die Strom- als auch die Wasserversorgung unterbrochen. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Russland hat seine Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor zuletzt noch einmal verstärkt. In Kiew und anderen Städten sind die Mensche bei großer Kälte immer wieder ohne Strom und Wärme.

Präsident Selenskyj kündigte am Abend einen Umbau der ukrainischen Luftabwehr an. Es müsse vor allem der Einsatz der mobilen Flugabwehrtrupps und Anti-Drohnen-Einheiten verbessert werden, sagte er in einer Videoansprache. Mit den Maßnahmen betraut Selenskyj den ​neuen Vizekommandeur der Luftwaffe, Jelisarow.

