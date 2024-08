Hilfsgüter der UNO für Bevölkerung im Gazastreifen (Christoph Soeder/dpa)

Gestern sei ein deutlich gekennzeichnetes Fahrzeug, das Teil eines Hilfskonvois gewesen sei, zehnmal von israelischen Schützen beschossen worden, sagte UNO-Sprecher Dujarric in New York. Da es sich um ein gepanzertes Fahrzeug gehandelt habe, seien die Insassen nicht verletzt worden. Das UNO-Welternährungsprogramm erklärte, dass es die Bewegungen seines Personals im Gazastreifen bis auf Weiteres aussetze. Der Vorfall sei völlig inakzeptabel und der letzte in einer Reihe von unnötigen Sicherheitsvorfällen, die das Leben der Helfer in Gaza gefährdeten, sagte Programmchefin McCain.

Seit dem Terroranschlag der islamistischen Hamas im Oktober vergangenen Jahres sind im Gazastreifen zahlreiche Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ums Leben gekommen.

